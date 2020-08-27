بينها العراق.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من السبت بثلاث دول

اعلن مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، الخميس، عن ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من السبت بثلاث دول.

وقال عبد اللطيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السعودية والكويت والعراق تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من يوم السبت الموافق الـ٢٩ آب ٢٠٢٠ ( عدة درجات ٤ - ٥ درجة مئوية ) ولعدة ايام".

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واضاف ان "ذلك سيستمر حتى الأسبوع الأول من أيلول القادم"، مشيرا الى ان "أعلى الدرجات ستسجل غرب السعودية وغرب الكويت ومعظم أنحاء العراق".

وتوقع عبد اللطيف ان "يكون هذا اخر مايودعه موسم الصيف من درجات الحرارة العالية".