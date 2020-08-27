الداخلية توجه دعوة للمتظاهرين وتحذر من تداعيات قطع الطرق

وقال مدير إعلام وعلاقات الوزارة اللواء سعد معن، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حق التظاهر مكفول دستوريا والقوات الأمنية تقوم بحماية الإخوة المتظاهرين في كل مكان، وهذا واجبنا ولا نمن على أحد"، مستدركاً بالقول: "واجبنا أن نوفر الأمن لكم في كل مكان وخاصة قضية التظاهرات".وأضاف معن: "في الفترة الأخيرة ظهرت مشكلة حقيقية وهي قضية قطع الطرق، وبالتالي فإن وزارة الداخلية معكم في تأمين الحماية ومعكم بالتمتع بحقكم الدستوري بقضية التظاهر وجميع المطالب التي تحتاجونها أو تتكلمون بها".

وتابع أن "قطع الطرق بدأ يسبب زحامات مرورية ويؤثر على تقديم الخدمات في العاصمة"، معرباً عن أمله بأن "تأخذ التظاهرات شكلها وإطارها السلمي، وبالتأكيد لن تكون أي مشكلة في ذلك، لكن نأمل أن يكون هناك تطبيق لقضية عدم قطع الطرق".



وخاطب معن المتظاهرين بالقول: "تواجدوا في الأماكن المخصصة، تواجدوا في الأماكن التي ترونها مناسبة، على أن لا يكون هناك قطع للطرق وسبل الحياة".