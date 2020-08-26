الحلبوسي ووزير الثقافة يناقشان موضوع اختيار العيد الوطني

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الثقافة حسن ناظم موضوع اختيار العيد الوطني للعراق.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب ووزير الثقافة والسياحة والآثار ناقشا اليوم الواقع الثقافي في البلاد، وخطط الوزارة للارتقاء بالمواقع الآثارية والتراثية والسياحية، ودعم شريحة المثقفين والفنانين بجميع الاختصاصات".

Advertisements

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده "استعداد مجلس النواب لدعم الوزارة من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة".

وأضاف البيان أن "اللقاء ناقش موضوع اختيار عيدٍ وطنيٍّ لجمهورية العراق، والخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في التسريع بإقرار اليوم الوطني".