هيئة الاستثمار تصدر بياناً بشأن مشروع مدينة قوى الامن النموذجية

اصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاربعاء، بياناً بشأن مشروع مدينة قوى الامن النموذجية، مؤكدة أن هنالك اصوات تحاول الوقوف بوجه تنفيذ مشاريع الاستثمار بصورة عامة وهذا المشروع النموذجي بصورة خاصة والذي يعتبر بمثابة المكافأة لابناء القوات الامنية. يتبع..

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