نائب: الكاظمي سيعرض نتائج زيارته لواشنطن خلال اجتماع اليوم مع القوى الشيعية

اكد النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي، الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيعرض نتائج زيارته لواشنطن خلال اجتماع اليوم مع القوى الشيعية.
واضاف ان "الاجتماع سيتضمن طرح الكاظمي لنتائج زيارته الى واشنطن وما جرى فيها من محادثات، خاصة انه من المحتمل ان تتضمن الزيارة بعض الاحاديث والقضايا السرية التي لم يتم طرحها عبر الاعلام".
واكد الزيادي، انه "سيكون خلال الساعات القادمة ايضاحاً كاملاً من الكاظمي للمكون الشيعي بصفته الجهة التي رشحته لمنصب رئيس مجلس الوزراء".
ولفت النائب عن كتلة سائرون النيابية، الى انه "بعد الاجتماع ستكون الاراء واضحة لجميع الاطراف".
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