أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاربعاء، مضي وزارته بمشروع أكشاك تشغيل العاطلين.

وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "تلكؤ أمانة بغداد والمحافظات أخّر مشروع أكشاك تشغيل العاطلين". وأضاف "سنفتتح المجمعات التسويقية في كربلاء والأنبار خلال أقل من شهر"، مشدداً بالقول "ماضون بمشروع أكشاك تشغيل العاطلين في جميع المحافظات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل: ماضون بمشروع أكشاك تشغيل العاطلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.