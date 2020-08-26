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وفاة طبيب في مستشفى الهندية بكربلاء بسبب كورونا

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افاد مصدر طبي، الاربعاء، بوفاة طبيب في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء بسبب فايروس .

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدكتور رفيق كطران الركابي اختصاص جراحة العظام والكسور في مستشفى الهندية العام توفي اليوم".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سبب وفاته بعد صراعه مع فايروس كورونا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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