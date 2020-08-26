وفاة طبيب في مستشفى الهندية بكربلاء بسبب كورونا

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بوفاة طبيب في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء بسبب فايروس كورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدكتور رفيق كطران الركابي اختصاص جراحة العظام والكسور في مستشفى الهندية العام توفي اليوم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سبب وفاته بعد صراعه مع فايروس كورونا".
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