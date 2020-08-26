رئيس اركان الجيش يوجه بضرورة توفير الاجواء الامنية الملائمة للزائرين في كربلاء

وجه رئيس أركان الجيش، عبد الامير يار الله، الاربعاء، بضرورة توفير الظروف الامنية المناسبة للزائرين في كربلاء.
وقال بيان ليار الله تلقته، الخليج 365، انه "ضمن الجولات الميدانية المستمرة لقواطع العمليات تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله يوم الأربعاء 26 آب 2020 مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة يرافقه قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة الأركان للوقوف والاطلاع على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بزيارة يوم العاشر من محرم الحرام".
واضاف، "وفور وصول سيادته الى محافظة كربلاء ترأس مؤتمرا خاصا لمناقشة تـأمين زيارة العاشر من محرم الحرام ضم قائد العمليات وآمري ومدراء الأجهزة العسكرية والأمنية إضافة إلى قادة من الحشد الشعبي
تم خلالها عرض الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة واهم التي تواجه سير عملها" .
وتابع البيان "بعدها تفقد سيادته اللواء 33 ووحداته المنفتحة في عين تمر من اجل الاطلاع عن كثب على توزيع القطعات وانتشارها ضمن قاطع المسؤولية والتقى بالمقاتلين الأبطال واستمع الى طلباتهم وكل ما يتعلق بمشاكلهم".
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