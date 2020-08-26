بريطانيا تسجل اكثر من الف اصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، تسجيل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.
ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا من أيام تقلبات محدودة حيث سجلت في البلاد يوم 21 أغسطس 1033 إصابة، وفي 22 أغسطس 1288 حالة، وفي 23 أغسطس 1041 إصابة، وفي 24 أغسطس 853 حالة، وفي 25 أغسطس 1184 حالة إصابة.
واوضحت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 16 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41465.
وسبق أن سجلت بريطانيا وفاتين في 21 أغسطس، و18 حالة في إحصائية 22 أغسطس، و6 حالات في 23 أغسطس، و4 في 24 أغسطس، و16 في 25 أغسطس.
وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
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