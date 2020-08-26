وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 3594 حالة ليصل المجموع العام إلى 419849 إصابة.
وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000، وبلغ هذا العدد أمس الثلاثاء نحو 4000.
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 7 حالات، ووصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28971.
وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000، وبلغ هذا العدد أمس الثلاثاء نحو 4000.
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 7 حالات، ووصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28971.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط مخاوف من ذروة جديدة.. تسجيل نحو 3600 إصابة بكورونا في اسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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