تشمل 40 ألف متطوع.. روسيا تطلق اختبارات سريرية للقاحها ضد كورونا

وقال عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، في بيان: "نبدأ مع زملائنا في مركز غاماليا الوطني البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة وبدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اختبارات للقاح في المرحلة بعد التسجيل ستجري في موسكو".وأوضح سوبيانين أن "الاختبارات ستجري على أساس المؤسسات الطبية في المدينة"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة هي الثالثة للاختبارات السريرية ومن المهم أنها ستجري بالتزامن مع إدخال المصل إلى الاستخدام المدني".

وذكر أن التجربة يمكن أن يشارك فيها 40 ألف شخص على أساس طوعي، مع أن يكون عمر المتطوع أكثر من 18 عاما وشريطة ألا يحمل أعراضا لأي عدوى فيروسية تنفسية حادة وأنه لم يصب أبدا بمرض "COVID-19".

ولفت عمدة موسكو إلى أن الحديث عن أن اللقاح الروسي تم تطويره خلال شهر أو شهرين غير صحيح، مشددا على أن خبراء مركز غاماليا يقومون بعمل علمي منذ الثمانينيات من القرن الماضي أتاح تصميم نهج متكامل في تطوير أمصال ضد أمراض مختلفة بينها معدية خطيرة، وأكد في هذا السياق أن "أمن اللقاح الجديد أمر تم إثباته".