دان بيان لتحالف القوى العراقية، الاربعاء، ما وصفه بـ"الهجمة الشعواء"، التي يتعرض لها وزير الدفاع جمعة عناد، مشيرا الى ان جهات و "ابواق مدفوعة الثمن" تقف وراء تلك الهجمة.
واضاف البيان ان "وزير الدفاع الذي يشهد له العدو قبل القريب بصولاته وتضحياته وبطولاته في الحرب ضد زمر الإرهاب، يعمل اليوم في منصبه وفق آلية قانونية ودستورية، وضمن الإطار الإصلاحي الذي طالبت به الجماهير؛ لتطوير عمل المؤسسة العسكرية، وتنظيفها من الفساد والمحسوبية التي سيطرت على مفاصل عديدة من جسد الوزارة، ما أثرت سلبا على أدائها بالفترات السابقة".
وتابع البيان، "ويبدو أن تلك الإصلاحات لم ترقَ لبعض المستفيدين من الوضع السابق، والباحثين عن المصالح الضيقة، فبدأت أبواقهم الإعلامية في تزييف الحقائق وبث الأكاذيب تحت عناوين مختلفة، في محاولة منهم لحرف الموضوع عن طريقه الإصلاحي، وتحويله إلى مسميات طائفية اعتاشت عليها تلك الأبواق ومن يحركها طوال السنوات السابقة.
واكد بيان التحالف بالقول،: "أننا سنبقى داعمين لكل الجهود الإصلاحية، سواء كانت في وزارة الدفاع أم في غيرها، ولن نخشى في الله وحق الشعب لومة لائم أو طامح بمكاسب ضيقة؛ لأن العراق وشعبه أكبر وأهم وأغلى من جميع تلك المسميات والمصالح الزائلة"، داعيا الشعب العراقي إلى "دعم الجهود الإصلاحية لوزير الدفاع وكل الشخصيات الوطنية التي عرفت بمواقفها وتضحياتها من أجل العراق ونبذ الأبواق المسمومة التي تريد البقاء جاثمةً على صدور العراقيين لسرقة ثرواتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر القوى يصدر بيانا حول تعرض وزير الدفاع لـ'هجمة شعواء': الاصلاحات لم ترق للبعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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