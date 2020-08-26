أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، علي أصغر مؤنسان، الأربعاء، أن 74 سائحا زاروا إيران في الربع الأول من السنة الفارسية الحالية، مقارنة مع 2.3 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود ذلك بشكل أساسي لأزمة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء انتشار الفيروس، حيث أثرت الأزمة بشكل كبير على قطاعي السياحة والنقل في العالم.
وفي حزيران الماضي قدرت وزارة السياحة الإيرانية الأضرار التي لحقت بصناعة السياحة بسبب تأثير جائحة كورونا، بنحو 757 مليون دولار (استنادا إلى سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران)".
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ 19 فبراير الماضي، حينما أعلنت طهران لأول مرة وجود إصابات بالفيروس، 365606 إصابات، من ضمنها 21020 وفاة، فيما تعافى من الفيروس 314870 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ثلاثة أشهر.. انخفاض كبير للسياحة في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.