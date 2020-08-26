الموقف الوبائي في كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة، و349 حالة شفاء.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، إن "الإصابات توزعت في كل من، أربيل 264، السليمانية 61، كرميان 24، دهوك 90، حلبجة 24".
واضافت "كما شفي349، 280 منهم في أربيل، و20 في السليمانية، و33 في كرميان، و16 في حلبجة"، مشيرة الى "وفاة 14 من المصابين بفيروس كورونا، 8 منهم في أربيل، 5 في السليمانية، و1 في كرميان".
وبهذا يصل عدد الإصابات، بفيروس كورونا، الإجمالي في إقليم كردستان إلى 26392، شفي منهم 15843، وتوفي 962.
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