الموقف الوبائي في كردستان

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، إن "الإصابات توزعت في كل من، أربيل 264، السليمانية 61، كرميان 24، دهوك 90، حلبجة 24".

Advertisements

واضافت "كما شفي349، 280 منهم في أربيل، و20 في السليمانية، و33 في كرميان، و16 في حلبجة"، مشيرة الى "وفاة 14 من المصابين بفيروس كورونا، 8 منهم في أربيل، 5 في السليمانية، و1 في كرميان".

وبهذا يصل عدد الإصابات، بفيروس كورونا، الإجمالي في إقليم كردستان إلى 26392، شفي منهم 15843، وتوفي 962.