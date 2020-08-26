2020-08-26 | 14:17
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أعلن نادي الخطوط الجوية الرياضي، تماثل رئيس الهيئة الإدارية والنجم الدولي السابق ليث حسين، للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكر النادي في بيان ان "رئيس الهيئة الادارية لنادي الخطوط الجوية الكابتن ليث حسين يتماثل للشفاء التام من فايروس كورونا ( كوفيد -19 ) بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلامته من الفيروس".
وأوضح ان "21 يوماً قضاها الكابتن في الحجر المنزلي وأصر فيها على عدم نشر خبر اصابتهِ للأعلام حُرصاً منه على عدم زرع القلق والخوف في نفوس مُحبيه من الشعب العراقي بصوره عامة والوسط الرياضي على وجه التحديد".
وبدوره وجه ليث حسين شكره وتقديره لكل المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والرياضيين الذين يتصلون به للاطمئنان عليه ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بهذا الفايروس اللعين.
وأوضح ان "21 يوماً قضاها الكابتن في الحجر المنزلي وأصر فيها على عدم نشر خبر اصابتهِ للأعلام حُرصاً منه على عدم زرع القلق والخوف في نفوس مُحبيه من الشعب العراقي بصوره عامة والوسط الرياضي على وجه التحديد".
وبدوره وجه ليث حسين شكره وتقديره لكل المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والرياضيين الذين يتصلون به للاطمئنان عليه ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بهذا الفايروس اللعين.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يعلن خبر اصابته.. ليث حسين يقهر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.