لم يعلن خبر اصابته.. ليث حسين يقهر كورونا

وذكر النادي في بيان ان "رئيس الهيئة الادارية لنادي الخطوط الجوية الكابتن ليث حسين يتماثل للشفاء التام من فايروس كورونا ( كوفيد -19 ) بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلامته من الفيروس".

وأوضح ان "21 يوماً قضاها الكابتن في الحجر المنزلي وأصر فيها على عدم نشر خبر اصابتهِ للأعلام حُرصاً منه على عدم زرع القلق والخوف في نفوس مُحبيه من الشعب العراقي بصوره عامة والوسط الرياضي على وجه التحديد".



وبدوره وجه ليث حسين شكره وتقديره لكل المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والرياضيين الذين يتصلون به للاطمئنان عليه ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بهذا الفايروس اللعين.