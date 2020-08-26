العراق يبحث مع مصر إمكانية إنشاء مشروع خزن لوجستي في البلاد

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقت السومرية نسوز نسخة منه، ان "عبد الامير بحث مع سابق، رغبة الجانب المصري إنشاء مشروع خزن لوجستي في العراق لخزن البضائع والسلع المصرية الموجهة للسوق العراقية ".ورحب عبد الامير بحسب البيان، بـ "إقامة المشروع في العراق وابدى استعداده للتعاون التام لانشائه"، مؤكداً ان "المشروع يمكن اقامته ضمن سياق المنطقة الحرة الخاصة في حال تم انشائه في ارض غير تابعة للمناطق الحرة، او انشاء منطقة حرة مشتركة بين العراق والاردن ( منطقة اقتصادية) تنظم اعمالها باتفاقية ثنائية".

من جانبه، أكد المستشار المصري على ضرورة تكثيف الزيارات الى الهيئة العامة للمناطق الحرة للتعريف بأساسيات المشروع واختيار المكان المناسب لإقامته بما يخدم مصلحة الجانبين العراقي والمصري.

