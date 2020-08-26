الحكيم يرد على تصريح إسرائيلي بشأن افتتاح 'سفارة افتراضية' في العراق

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستنكر المحاولات الإعلامية الاستفزازية للكيان الصهيوني في إعلانه افتتاح سفارة افتراضية في العراق".

وأكد الحكيم موقفه "الثابت والمبدئي كما هو موقف العراق شعبا وحكومة من قضية القدس العادلة والشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كامل حقوقه".



وكان المتحدث العربي باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية حسن كعيبة، أعلن يوم السبت الماضي، عن فتح "سفارة افتراضية" في العراق.