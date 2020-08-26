اعلنت الامم المتحدة ان مئة وعشرين مليون وظيفة في العالم معرضة للخطر بسبب كورونا، فيما اكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الفايروس سبب أسوأ حالة ركود عالمي منذ قرابة القرن.
مئة وعشرون مليون وظيفة معرضة بشكل مباشر للخطر في قطاع السياحة والصناعة وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا ما كشفت عنه الامم المتحدة اذ اكدت انه في الأشهر الخمسة الأولى من عام الفين وعشرين تراجعت التدفقات السياحية الدولية الى أكثر من النصف وانخفضت عائدات خدمات السياحة الدولية بمقدار ثلاثمئة وعشرين مليار دولار تقريبا.
دول عدة اصبحت مدينة بملايين الدولارات بسبب الازمة الصحية الراهنة، مما ادى الى حدوث أسوأ حالة ركود عالمي منذ قرابة القرن بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي اكدت ان المعاناة من الازمة لم تنتهِ بعد حتى وإن لم تكن هناك موجة ثانية من الإصابات.
ويرى اقتصاديون ان اثار الفايروس وتداعياته على الاقتصاد اشد وطأة من خطورته على الناس، عازين ذلك الى صعوبة معالجة الازمات المالية والاقتصادية التي تمر بها الدول في سنوات قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: 120 مليون من العاملين في السياحة سيفقدون وظائفهم بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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