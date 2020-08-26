بالفيديو: برلمان معطل.. ودعوات لحسم الملفات الملحة

يبدو ان مجلس النواب لا يظهر جدية تذكر في حسم القوانين الملحة والمعطلة في ظل عدم صدور تأكيد رسمي لأحاديث عن استئناف الجلسات مطلع ايلول المقبل.





ورغم كثرة الحديث عن انعقاد جلسات البرلمان مطلع الشهر القادم إلا أن هيئة الرئاسة لم تصدر بيانا يحسم فيه الجدل حول ذلك، الأمر الذي يظهر عدم جدية البرلمان حيال امكانية حسم الكثير من القضايا المهمة. رغم الملفات المهمة التي ينتظر العراقيون من مجلس النواب حسمها، و أبرزها إكمال قانون الانتخابات، ومراقبة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، والأزمتان الصحية والمالية، إلا أن جلسات البرلمان لا تزال معطلة، وسط تباين بمواقف النواب حول تلك القوانين، ففي وقت يعتبر فيه بعضهم أن التعطيل يمثل مخالفة دستورية، يعتقد آخرون أن انتشار فايروس كورونا يحول دون انعقاده.ورغم كثرة الحديث عن انعقاد جلسات البرلمان مطلع الشهر القادم إلا أن هيئة الرئاسة لم تصدر بيانا يحسم فيه الجدل حول ذلك، الأمر الذي يظهر عدم جدية البرلمان حيال امكانية حسم الكثير من القضايا المهمة. ولم يعقد البرلمان سوى جلسات معدودة منذ مارس/آذار الماضي، خُصّصت إحداها لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي وأخرى لاستكمال الكابينة الحكومية، وثالثة للتصويت على قانون الاقتراض لسدّ العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.



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