بلاسخارت تقدم إيجازا أمام مجلس الأمن بشأن آخر تطورات العراق

تعتزم الممثلة الأممية الخاصة بالعراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الأربعاء، إيجازا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام الأخير حول بعثة يونامي وآخر التطورات في العراق.

يتبع...



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