



وصدر بعد نهاية اللقاء بيانا ختاميا للقمة دعا في مضمونه الى تعزيز التعاون واعتماد السبل والآلیات لترجمة العلاقات الاستراتیجیة على أرض الواقع وخاصة الاقتصادية والحیوية كالربط الكھربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة. ووجه القادة الوزراء المعنیین إلى التركیز على القطاعات الصحیة والطبیة والتعلیم والطاقة والتجارة وتشجیع الاستثمارات والاستفادة من دروس جائحة فیروس قمة ثلاثية جمعت رؤساء كل من العراق ومصر والاردن في العاصمة الاردنية عمان ركزت كلمات القادة اثناء لقائهم على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الثلاث بما يحقق مصالحهم المشتركة. القمة التي عقدت في الجناح الملكي بمطار الملكة علياء الدولي بحثت آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين عمان والقاهرة وبغداد إزاء القضايا ذات الاهتمام المشتركة، فرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قال اثناء اللقاء إنّ المنطقة ليست بحاجة إلى حُرُوب وصراعات جديدة بل بحاجة لأن نقف جميعاً مع بعضنا ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل. من جانبه قال الملك الاردني عبد الله الثاني أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية في المنطقة مؤكدا انه مع اي حل بين الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية يُـؤدّي إلى قيام الدولة الفلسطينية. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال أن الوصول إلى حل بين فلسطين واسرائيل سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها.وصدر بعد نهاية اللقاء بيانا ختاميا للقمة دعا في مضمونه الى تعزيز التعاون واعتماد السبل والآلیات لترجمة العلاقات الاستراتیجیة على أرض الواقع وخاصة الاقتصادية والحیوية كالربط الكھربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة. ووجه القادة الوزراء المعنیین إلى التركیز على القطاعات الصحیة والطبیة والتعلیم والطاقة والتجارة وتشجیع الاستثمارات والاستفادة من دروس جائحة فیروس كورونا المستجد بما يعمق التعاون في مواجھة تبعات الجائحة ورفع مستويات التعاون الاقتصادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: البيان الختامي للقمة الثلاثية بين العراق الاردن ومصر‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.