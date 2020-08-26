بالفيديو: مظاهرات في برشلونة لمنع ميسي من المغادرة

2020-08-26 | 09:14
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ونددت الجماهير الغاضبة بسياسة رئيس النادي في التعامل مع نجم الفريق، مطالبينه بإجراء انتخابات مبكرة.
هذا وأبلغ المهاجم الأرجنتيني، قائد فريق "برشلونة" الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، إدارة النادي بقرار رحيله عن أروقة الكامب نو، في رسالة رسمية بعثها عن بعد.
نقلت وكالة "رويترز" تقريرا لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، أمس الثلاثاء، أن ميسي الذي قضى كامل حياته المهنية في برشلونة، أبلغ النادي برغبته في المغادرة عن طريق إرسال "بوروفاكس".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن النادي الإسباني أكد بالفعل إخطار اللاعب –الهداف التاريخي للفريق- للإدارة برغبته في الرحيل بعد عقدين من اللعب لصالح الفريق الكتالوني.
يذكر بأن ميسي فاز بست جوائز للكرة الذهبية خلال فترة وجوده في برشلونة كأفضل لاعب في العالم، وساعد النادي في الفوز بـ10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
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