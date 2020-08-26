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امانة بغداد تعلن انطلاق حملة لتعفير دور العبادة ومجالس العزاء

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وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية بالتنسيق مع الدوائر البلدية اطلقت حملة لتعفير دور العبادة والمواكب الحسينية بالتزامن من بدء مجالس العزاء".

وتابعت أن "الحملة انطلقت في وقت سابق وشملت عدة مناطق سيما في مدينة الصدر شرق بغداد لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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