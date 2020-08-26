وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية بالتنسيق مع الدوائر البلدية اطلقت حملة لتعفير دور العبادة والمواكب الحسينية بالتزامن من بدء مجالس العزاء".
وتابعت أن "الحملة انطلقت في وقت سابق وشملت عدة مناطق سيما في مدينة الصدر شرق بغداد لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن انطلاق حملة لتعفير دور العبادة ومجالس العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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