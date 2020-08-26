إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير شمالي ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأربعاء، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في ناحية العظيم الواقعة شمالي محافظة ديالى، انفجرت صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى قريب".
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