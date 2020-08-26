الصين أكبر مستورد للنفط في العالم

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامّة للجمارك الامريكية، الأربعاء، أن الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وقالت الإدارة إن الصين يعد اكبر مستورد للنفط في العالم حيث اشترى 51.29 مليون طنّ من النفط خلال شهر تمّوز الماضي، بما يعادل 12.08 مليون برميل يوميًا (الطن يعادل 7 برميل)"، مبينة ان "هذه الاستيرادات هي اقل من شهر حزيران التي بلغت 12.94 مليون برميل".
واضافت ان "الواردات الصينية من نفط الولايات المتحدة الامريكية بلغت نحو 3.7 مليون برميل يوميا في تموز" ، مشيرة الى ان "صائدوا الصفقات في بكين تمكنوا من الحصول على النفط الامريكي عندما تحولت اسعار العقود الاجلة اقل من الصفر في نيسان".
واضافت ان "الواردات الصينية من نفط الولايات المتحدة الامريكية بلغت نحو 3.7 مليون برميل يوميا في تموز" ، مشيرة الى ان "صائدوا الصفقات في بكين تمكنوا من الحصول على النفط الامريكي عندما تحولت اسعار العقود الاجلة اقل من الصفر في نيسان".
يذكر ان الصين يعد ثاني اكبر الاقتصاديات بالعالم بعد امريكا والاول بالنمو الاقتصادي بالعالم.
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