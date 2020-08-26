أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن إطلاق رواتب منتسبي خمس مديريات في وزارة الداخلية عن طريق بطاقة "ماستر كارد". وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب منتسبي مديريات (قيادة قوات الشرطة الاتحادية - قوات حرس الحدود - مديرية شرطة الطاقة - الدفاع المدني/ الكرخ - كلية الشرطة) إلكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا".



وأشار إلى أنه "بإمكان المنتسبين التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يعلن إطلاق رواتب خمس مديريات بوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.