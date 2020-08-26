البنك المركزي ينذر مصرفاً إماراتياً

أنذر البنك المركزي العراقي، الأربعاء، مصرف "أبو ظبي الإسلامي" بوجوب التعاقد مع شركات مرخصة من قبل البنك، مبيناً أنه سيتم فرض عمولة في حال عدم الالتزام.
وأضاف، أنه "بخلاف ذلك سوف يتم فرض عمولة على كل حركة تمر بالمقسم الوطني بمقدار 500 دينار يتحملها مصرفكم وليس الزبون".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهلياً و16 مصرفاً اسلامياً، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
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