واشنطن تدعو بغداد وأنقرة إلى التفاوض

دعت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، العراق وتركيا إلى التفاوض لحل الخلافات بشأن تواجد عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق. وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، لشؤون العراق، ديفيد كوبلي: "نود أن تعمل تركيا والعراق معا لحل المخاوف بشأن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. من المهم احترام السيادة العراقية، لكن من المهم أيضا الاعتراف بالمصالح الأمنية الخاصة لتركيا".



وأضاف كوبلي في إحاطة إعلامية، أن "أفضل طريقة لحل كل هذه المشاكل هي أن يعمل الجانبان معا. وآمل أن نتمكن من لعب دور ما في تعزيز هذا الموقف بحيث يؤدي إلى الاستقرار ويلبي مصالح الجانبين"، بحسب "سبوتنك".



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