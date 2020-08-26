الكاظمي يصل عمان للمشاركة في القمة الإقليمية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ايلاف من لندن: وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء الى العاصمة الأردنية عمّان حيث استقبله في المطار الملك عبد الثاني وذلك للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية التي تبدأ اعمالها في وقت لاحق اليوم، حيث تخيم اجواء جائحة كورونا على اجتماعات القمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن الكاظمي سيجتمع مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث وتعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية .

وأشار المكتب في بيان تابعته "ايلاف" الى ان القمة وهي الثالثة من نوعها ستناقش ملفات تتعلق بالقضايا الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر ان تناقش القمة ايضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين العراق ومصر والأردن، حيث تتصدر مشروعات الطاقة والربط الكهربائي هذا التعاون بين الدول الثلاث، اضافة الى دعم العراق في مجالي مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

Advertisements

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019 تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

وخلال القمتين السابقتين اتفقت الدول الثلاث على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية والعمل على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة ضمن خطة زمنية محددة.

كما ستناقش قمة عمان الثلاثاء قضايا التعاون الاقتصادي المشترك مثل إعادة العراق والتأكيد على ضرورة تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الاردني نواة لمشاريع اقتصادية كبرى بين الدول الثلاث. وستبحث كذلك تبادل الخبرات والتجارب في المجال الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بينها، والسماح للشركات المصرية والأردنية بالوصول للسوق العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات العراقية.

ويخيم انتشار وباء كورونا في الدول الثلاث على اجواء القمة، حيث اظهرت نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني الذي وصل عمان الجمعة الماضي للتحضير لزيارة الكاظمي إصابته بفيروس كورونا، ما دفع لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وتقليل عدد المشاركين من وفود الدول الثلاث في اجتماعات القمة.