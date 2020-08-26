عراقية تطلب الطلاق من زوجها لإصابته بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من لندن: في تطور هو الاول من نوعه لاثار تفشي فيروس كورونا في العراق، والذي اصاب اكثر من 200 الف شخص، رفعت عراقية دعوى قضائية للتفريق من زوجها لإصابته بالوباء وادعائها استحالة شفائه، ما فجر موجة من ردود الفعل ودفع القضاء الى توضيح موقفه من الطلب.

ومع الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق منذ تفشي الجائحة في العالم اواخر العام الماضي بسبب حالة الإغلاق العام والحجر المنزلي إلا أن أحدا لم يتوقع أن إصابة أحد الزوجين بالفيروس سيكون سببا للطلاق.‏

تذكر الزوجة في طلبها الذي قدمته لإحدى محاكم الأحوال الشخصية في بغداد أنها تطلب من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لإصابته بالفيروس واستحالة شفائه منه كما تقول.

موقف القانون

وبعيدا عن قبول أو رد دعوى التفريق التي تقدمت بها هذه الزوجة، فإن القضاء العراقي أوضح موقف القانون الثلاثاء من مثل ‏هذه الدعاوى حيث يقول القاضي مرتضى الغريباوي إن "المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء العلاقة بعد ‏أن يردد الصيغة الشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة"، لافتاً إلى أن "المشرع ‏أجاز للزوجين أيضاً حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى يقدمها إلى ‏المحكمة استنادا إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الأسباب الآتية: ‏‏إذا اضر احد الزوجين بالزوج الآخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية. ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات او المخدرات، على ان ‏تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.... الخ".‏

ويشير القاضي الى انه "كون هذا النص مرناً وغير محدد فإن هذا يعزز إمكانية تطبيقه على جميع ‏الحالات المستجدة ومنها ظرف الوباء الحالي، فالزوجة بإمكانها تقديم دعوى تفريق لكن مسألة ‏قبولها أو ردها فيها نظر، فالأمر يحتاج إلى رأي فني طبي ويبقى تقدير الضرر عائداً إلى ‏المحكمة، فإن ثبت أن هذا المرض يسبب ضرراً للزوج الآخر بشكل يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية، فالمحكمة تسير بإجراءات الدعوى واذا ثبت علميا العكس فترد الدعوى".‏

وردا على سؤال حول تعامله مع مثل هذه الدعوى لو وردت إليه شخصياً، يجيب القاضي ‏الخبير بشؤون الأحوال الشخصية في تقرير للمجلس الاعلى للقضاء العراقي تابعته "ايلاف" انه "إذا رفعت أمامي مثل هذه الدعوى ومع ورود الرأي الطبي ‏الصريح، لا اعتبر هذا المرض كافيا لإنهاء الحياة الزوجية، لأنه أمر خارج عن إرادة الزوج أو ‏الزوجة، وبحسب التجارب المعاشة فاإن بالإمكان الشفاء منه فغالبا يكون القرار غلق الدعوى ‏مع عدم ثبوت الادعاء".‏

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التقرير الفني غير كاف

وحول ما إذا كان الرأي الطبي هو الحاسم في هذا الموضوع، يجد الغريباوي أن "التقرير الفني ‏غير كاف على اعتبار أنه رأي علمي قائم على الظن بمعنى أنه يحتاج الى قرينة من شأنها ‏تعزيز الادعاء حتى تصل المحكمة إلى حكم ناجع يمسّ الحقيقة".‏

ويعود الغريباوي ليشيد بالنص القانوني في المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية "كونه ‏يتسع للحالات المستجدة والمتطورة ويمنح القاضي مرونة في الاجتهاد والقياس، على الرغم من ‏أن التشريع صدر منذ زمن بعيد".‏

أما عن الأمراض الأخرى التي لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية كالعقم مثلا يقول ‏الغريباوي أنه "إذا ثبت العقم لدى أحد الزوجين وفق تقارير طبية، فالمشرع هنا أفرد لهذا نصا ‏خاصا بطلب التفريق، لكنه خص به الزوج دون الزوجة بحسب المادة 43 / أولا، إذ يذكر: ‏يحق للزوجة طلب التفريق إذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد ‏منه على قيد الحياة".‏

ويأتي ذلك فيما رجحت وزارة الصحة والبيئة العراقية الثلاثاء انطلاق موجة ثانية لوباء كورونا منتصف اكتوبر المقبل تتزامن مع انتشار الانفلونزا الخريفية.

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