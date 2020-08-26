قمة التعاون الإقليمي الثلاثاء وسط تدابير صحية مشددة

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عمان: أكدت مصادر أردنية وعراقية الاثنين انعقاد القمة بين قادة الأردن ومصر والعراق الثلاثاء، في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس كورونا المستجد إثر وصوله إلى الأردن تحضيراً للقاء. ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية الحكومية في خبر عاجل عن مصدر رسمي أن القمة الثلاثية ستعقد الثلاثاء.

من جانبه، قال أحمد ملال طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لوكالة فرانس برس إن "القمة ستعقد الثلاثاء لكن حجم الوفود ومواعيد الاجتماعات سيكونان محدودين كإجراء احترازي".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إن "نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي اركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن إيجابية"، لدى وصوله في زيارة رسمية لعمان الجمعة. ويخضع الوزير الشيباني والوفد المرافق له لحجر صحي.

وقال العضايلة إن ثبوت اصابة الوزير العراقي "تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية".

وصل الشيباني إلى عمان للمشاركة الثلاثاء في القمة المخصصة لبحث شؤون التجارة والاتصالات والنفط وتجمع ليوم واحد بين العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يشارك فيها لأول مرة.

ومن المقرر أن يتوجه وزيرا النفط والتجارة العراقيان إلى الأردن، للمشاركة في الاجتماعات بعد أيام من عودة الكاظمي من زيارة لواشنطن.

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وتعد مصر والأردن من حلفاء واشنطن في المنطقة.

وعقدت الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة.

وتجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في العراق 205 آلاف مع تسجيل 6500 وفاة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من "ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العراق بشكل كبير ومقلق، مما ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة قريباً".

وأكدت فحوصات أجريت الشهر الماضي اصابة حوالى 24 نائباً من أعضاء البرلمان العراقي بالمرض، توفيت منهم نائبة الشهر الماضي ومستشار رئاسي الأسبوع الماضي.

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