مقتل شخص بهجوم مسلح في ميسان

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شخصا قتل بهجوم مسلح في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه احد المواطنين امام المجمع الحكومي في محافظة ميسان، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".