شرطة البصرة: القاء القبض على قاتل في الهوير

اعلنت قيادة شرطة البصرة، الثلاثاء، عن اعتقال قاتل في الهوير.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد ورود معلومات دقيقة عن مكان تواجد متهم مطلوب قضائيا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لارتكابه جريمة قتل في ناحية عز الدين سليم (الهوير)، تم على الفور تم تشكيل قوة من مركز شرطة الهوير".

واضافت انه "بعد التحري تمت مداهمة داره و إلقاء القبض عليه وتم إحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل".