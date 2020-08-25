بالوثيقة.. تغييرات في وزارة الداخلية

اجرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بعض التغييرات في مفاصلها. وبحسب وثيقة تلقت الخليج 365، فانه "تم نقل اللواء محمد اسماعيل خليل من مقر وكالة الاستخبارات الى مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الاشرف". كما تم "نقل اللواء غازي رحيم من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة".

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