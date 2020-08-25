رئيس اركان الجيش يستطلع الطريق الرابط بين النخيب وعرعر ويزور المنفذ

اعلنت رئاسة اركان الجيش، الثلاثاء، ان رئيسها الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اجرى جولة استطلاع للطريق الرابط بين النخيب وعرعر، فيما اشارت الى انه زار منفذ عرار المؤمل افتتاحه قريبا.

وقالت رئاسة اركان الجيش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "في أطار متابعته الميدانية المستمرة لكافة القواطع تفقد رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله جوال اللواء 41 قيادة فرقة المشاة العاشرة ووحداته الماسكة للطريق الدولي الرابط بين النخيب ومنفذ عرعر الحدوي يرافقه قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن".

واضافت انه "تم استطلاع الطريق جواً وبراً بغية الوقوف والاطلاع عن كثب على توزيع القطعات وانتشارها على الطريق الذي من المؤمل ان يشهد في الفترة القادمة نشاطاً ملحوظاً"، مشيرة الى انه "خلال جولته الميدانية لقاطع المسؤولية أكد رئيس الاركان على ضرورة انتخاب الاماكن الحاكمة التي تحقق مدى الرؤية بين النقاط الموزعة على جانبي الطريق بالشكل الذي يؤمن التنسيق فيما بينها لحماية هذا الطريق الحيوي والذي سوف يكون له دور كبير في انتعاش الاقتصاد العراقي".

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وتابعت ان "يارالله اوعز ايضاً الى ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية لمقرات الافواج والسرايا والمراباة المفتوحة على طول الطريق"، موضحة ان "المحطة الاخرى لهذه الجولة زيارة منفذ عرعر الحدودي الذي من المؤمل ان يفتح خلال الفترة المقبلة ويعاود نشاطه الاقتصادي الحيوي كأهم المنافذ الحدودية العراقية".

واكدت ان "يارالله استمع لإيجاز مفصل حول سير العمل في المنفذ واهميته والتعاون والتنسيق مع الجانب السعودي"، لافتة الى انه "شارك المقاتلين المرابطين طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إليهم وكل ما يتعلق بذلك من ناحية المنام والارزاق والاجازات الدورية وترقياتهم".