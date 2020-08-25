تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري تتضمن الحديث عن مخالفة حكومية لقانون الاقتراض. وتشير الوثيقة الى ان الحكومة لم تقدم برنامح للاصلاح الاقتصادي الى البرلمان حتى الآن برغم مرور شهرين على اقرار القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. المالية البرلمانية تتحدث عن مخالفة حكومية لقانون الاقتراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.