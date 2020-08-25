التطبيعية: بيان الرياضة النيابية لا ينسجم مع دور وشخصية البرلمان

وذكرت الهيئة في بيان ان "الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، تبدي استغرابها من البيان الذي أصدرته لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الثلاثاء، وعدّته لا ينسجم أبداً مع دور وشخصية البرلمان الذي يجب أن يعرض الامور بدون مغالطات والقفز على الحقائق".واضافت "تودُّ التطبيعية أن تكشف عن الحقيقة الكاملة للرأي العام، وكذلك لجميع أعضاء اللجنة البرلمانية، بأننا على تواصل مباشر ودائم مع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وهو على إطلاع بكل الخطوات والتفاصيل التي تعمل بها الهيأة التطبيعية".

وبينت ان "التطبيعية كانت تأمل أن تتسلم المخاطبات الرسمية من اللجنة البرلمانية كما هو معمول في السياقات الإدارية السليمة خلال التعامل مع الجهات ذات العلاقة، فكيف تتم مخاطبة مؤسسة التطبيعية ببيان إعلامي دون أن نتسلم كتاباً يستفهم أو يطلب إيضاحات، مع إننا غير ملزمين بهذا الموضوع كوننا نتعامل بالمخاطبات مع الفيفا والهيأة العامة فقط".



واضافت ان "التطبيعية لن تدخل في نوايا الاخرين، ولكنها عاهدت الجميع منذ يومها الأول بأنها ستكون صادقة وواضحة في جميع الخطوات التي تتخذها، حتى بما يتعلق بموضوع التمديد من عدمه، فإن التطبيعية أعلنت، تكراراً ومراراً، أنها لم تطلب التمديد، وإنها تعمل في النهار ولا تلجأ لجنح الظلام".

واكملت ان "الهيئة التطبيعية لم تكن ترغب في الردِّ لأنها تؤمن بدور البرلمان الرقابي، ولكن ما حمله البيان من كلمات وحروف لا يليق إطلاقا بلجنة كانت لها مساهمات وإضافات مهمة للرياضة العراقية، فكان الأجدر أن يتم الاستفسار المباشر دون النزول إلى أسلوب الاستفزاز الإعلامي والذي لا يعلم الهدف من ورائه".

واكدت التطبيعية "كما أعلنا سابقاً، التطبيعية ستكون مسرورةً دوماً في تلقي أي تساؤلات أو إستفاهمات، ومن أية جهة كانت، لأنها تؤمن بالصدق والوضوح والمهنية".

