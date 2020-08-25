طهران تعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

وقال روحاني، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، إن "سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن ضد إيران فشلت بنسبة 100% حيث كان الهدف منها جر إيران إلى طاولة المفاوضات وهي في حالة ضعف".

وأضاف، أن "واشنطن كانت ترمي إلى إجبارنا على المفاوضات عبر تقوية الدولار وإضعاف الريال الإيراني لكنها أدركت أن هذا الأمر غير ممكن... أمريكا أرادت خلق أزمة في إيران وأن يحتج الإيرانيون في الشوارع لكن سياستها منيت بهزيمة ساحقة".



وشدد روحاني: "إذا كانت إدارة ترامب تريد اتفاقا معنا فإنه يتعين عليهم والحال هكذا العودة إلى الاتفاق (المبرم سابقا)، ولا يمكن توقيع اتفاق عبر ممارسة الضغوط".

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم 8 أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهما إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

