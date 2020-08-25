التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عمّان، الثلاثاء، بالملك الأردني عبد الله الثاني قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "الملك عبد الله الثاني يعقد لقاء مع الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية".
وكان مكتب الكاظمي أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مغادرة الأخير إلى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.
وأوضح المكتب، أن "القمة الثلاثية ستتركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان مكتب الكاظمي أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مغادرة الأخير إلى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.
وأوضح المكتب، أن "القمة الثلاثية ستتركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين الكاظمي وملك الأردن قبيل القمة الثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.