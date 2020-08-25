الاطاحة بعصابة مختصة بتزوير العملات والوثائق في بابل

اعلن جهاز الامن الوطني، الثلاثاء، القبض على عصابة مختصة بتزوير العملات النقدية والوثائق الرسمية بمحافظة بابل.

وقال بيان للجهاز، تلقته الخليج 365، انه "من خلال المتابعة الميدانية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل من القاء القبض وفق اوامر قضائية على عصابة مؤلفة من شخصين يمتهنان تزوير العملة والمتاجرة بها فضلا عن تزييف الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية".



واضاف البيان، أنه "ضبطت بحوزتهما مستمسكات وكتب ادارية مزيفة واختام مختلفة لدوائر الدولة علاوة على مبالغ نقدية مزورة؛ اذ جرى تدوين اقوالهما اصولياً واحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".



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