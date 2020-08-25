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ميسي يستقر على قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

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2020-08-25 | 14:32

ميسي يستقر على قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

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ما زال الغموض يحيط بمستقبل جناح وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ليونيل ، خاصة بعد أيام من الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في بطولة .
وخرجت العديد من التقارير الإخبارية في الفترة الأخيرة، ونشرت أخبار عن رحيل ميسي وأخرى عن إمكانية بقاءه ولا أحد يعرف ما هو قرار الأرجنتيني النهائي.

في الساعات الماضية، بدأ برشلونة في التواصل مع اللاعبين الراحلين عن الفريق وكان في مقدمتهم، لويس سواريز، الذي أبلغه المدير الفني، رونالد كومان، بعدم الحاجة إلى جهوده في الموسم المقبل.


وهو ما أزعج سواريز كثيرًا الذي بات يشعر بعدم الاحترام من إدارة برشلونة بعد كل ما قدمه لصالح النادي منذ وصوله في صيف 2014 من .

رحيل سواريز قد يؤثر على قرار ميسي، لأن من المعروف مدى تقارب الثنائي في السنوات الأخيرة سواء داخل الملعب أو خارجه، وهذا ما أفادت به صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.

الصحيفة الأرجنتينية لم تكتف بذلك وفقط، بل أكدت على أن ميسي قد استقر على قراره النهائي وسيعُلنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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