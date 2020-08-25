ميسي يستقر على قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

2020-08-25 | 14:32
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في الساعات الماضية، بدأ برشلونة في التواصل مع اللاعبين الراحلين عن الفريق وكان في مقدمتهم، لويس سواريز، الذي أبلغه المدير الفني، رونالد كومان، بعدم الحاجة إلى جهوده في الموسم المقبل.
وهو ما أزعج سواريز كثيرًا الذي بات يشعر بعدم الاحترام من إدارة برشلونة بعد كل ما قدمه لصالح النادي منذ وصوله في صيف 2014 من ليفربول.
رحيل سواريز قد يؤثر على قرار ميسي، لأن من المعروف مدى تقارب الثنائي في السنوات الأخيرة سواء داخل الملعب أو خارجه، وهذا ما أفادت به صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.
الصحيفة الأرجنتينية لم تكتف بذلك وفقط، بل أكدت على أن ميسي قد استقر على قراره النهائي وسيعُلنه خلال الساعات القليلة المقبلة.
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