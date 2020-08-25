المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب 'عجلات ' في ميناء أم قصر الاوسط

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن احباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر الاوسط.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة احبطت محاولة تهريب (7) عجلات دون الموديل غير مسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات مخبأة في حاويتين حجم 40 قدم".
وأضاف البيان أنه "تمت عملية الضبط وفق معلومات شعبة البحث والتحري وتم على إثرها تشكيل لجنة للكشف على الحاويتين داخل الحرم الكمركي من شرطة الكمارك والكمرك المدني تم الكشف من قبلهم لتؤكد صحة المعلومات الواردة".
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