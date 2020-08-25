التربية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

اعلنت وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، الثلاثاء، انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة "الخارجيين" بفروعه المختلفة العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والادبي للعام الدراسي الحالي .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة الخارجيين"، مؤكدة على "المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات مراجعة مراكز الفحص لاستلام النتائج يوم الخميس الموافق 27 آب 2020".
وأوضحت أن "الامتحانات شهدت التزاماً عالياً من المشاركين"، مشيراً إلى أن "النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين الماضيين".
وعدّت الوزارة، ذلك بأنه "انجاز في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة كورونا، حيث لم تشهد الامتحانات اي خروقات تذكر منذُ انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي".
وأوضحت أن "الامتحانات شهدت التزاماً عالياً من المشاركين"، مشيراً إلى أن "النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين الماضيين".
وعدّت الوزارة، ذلك بأنه "انجاز في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة كورونا، حيث لم تشهد الامتحانات اي خروقات تذكر منذُ انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي".
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