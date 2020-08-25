اخبار العالم / اخبار العراق

التربية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، الثلاثاء، انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة "الخارجيين" بفروعه المختلفة العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والادبي للعام الدراسي الحالي .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة الخارجيين"، مؤكدة على "المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات مراجعة مراكز الفحص لاستلام النتائج يوم الخميس الموافق 27 آب 2020".

وأوضحت أن "الامتحانات شهدت التزاماً عالياً من المشاركين"، مشيراً إلى أن "النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين الماضيين".

وعدّت الوزارة، ذلك بأنه "انجاز في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة ، حيث لم تشهد الامتحانات اي خروقات تذكر منذُ انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا