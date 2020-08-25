بدء انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في عمّان

وكان مكتب الكاظمي أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مغادرة الأخير إلى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وأوضح المكتب، أن "القمة الثلاثية ستتركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".