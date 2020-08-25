الحلبوسي يدعو الغانمي إلى مضاعفة الجهود للحد من حوادث الاغتيالات

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي؛ لمناقشة تطورات الوضع الأمني في البلاد".

وأضاف أن الحلبوسي "أكد خلال اللقاء أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين، وضرورة تعزيز الجهد الاستخباري، والعمل الجاد لملاحقة الخارجين عن القانون، وبذل جهود أكبر للحدِّ من حوادث الاغتيالات، وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون".