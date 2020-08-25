تعليق جديد من التربية على امتحانات السادس الاعدادي والمعدل التراكمي

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن عزمها إصدار توجيهات جديدة بشأن مشاركة الطلبة المصابين بفيروس كورونا في امتحانات السادس الإعدادي، فيما أكدت "عدم إمكانية" احتساب المعدل التراكمي.
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