مسلحون يستهدفون دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بتعرض مدرعة روسية، اليوم الثلاثاء، للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا.
ولفت البيان إلى أن الدورية الروسية التركية تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين باستخدام قاذفة قنابل يدوية.
ووقع الحادث، صباح اليوم الثلاثاء، خلال أداء دورية روسية تركية مشتركة مهامها على الطريق السريع M-4 في محيط بلدة أورم الجوز على طريق M4.
من جهتها ذكرت "الوطن" نقلا عن مصادر محلية، أن الدورية المشتركة الروسية التركية الـ25 عادت أدراجها بعد تعرضها لاستهداف من مسلحين بقذيفة "آر بي جي" في محيط بلدة أورم الجوز على طريق M4، الأمر الذي أدى إلى إعطاب عربة روسية، ولا أنباء عن اصابات، جراء الاستهداف الرابع منذ تسيير الدوريات المشتركة منذ منتصف آذار الماضي والثاني في غضون أسبوع.
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