مسلحون يستهدفون دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا

وقال المركز في بيان، إن جنديين روسيين أصيبا بجروح خفيفة، كما تضررت ناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية، نتيجة استهداف مسلحين لدورية روسية تركية على الطريق السريع "إم 4" في محافظة إدلب السورية.ولفت البيان إلى أن الدورية الروسية التركية تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين باستخدام قاذفة قنابل يدوية.

ووقع الحادث، صباح اليوم الثلاثاء، خلال أداء دورية روسية تركية مشتركة مهامها على الطريق السريع M-4 في محيط بلدة أورم الجوز على طريق M4.

من جهتها ذكرت "الوطن" نقلا عن مصادر محلية، أن الدورية المشتركة الروسية التركية الـ25 عادت أدراجها بعد تعرضها لاستهداف من مسلحين بقذيفة "آر بي جي" في محيط بلدة أورم الجوز على طريق M4، الأمر الذي أدى إلى إعطاب عربة روسية، ولا أنباء عن اصابات، جراء الاستهداف الرابع منذ تسيير الدوريات المشتركة منذ منتصف آذار الماضي والثاني في غضون أسبوع.