القضاء: السجن وغرامة مالية لمدانين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، أحكامها بالسجن لمدة 10 سنوات و6 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين دينار بحق مدانين قاما بالاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها في مناطق متفرقة من بغداد.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن بحق المدانين لمدة عشرة سنوات للأول وستة سنوات للثاني، جراء اعترافهما في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بقيامهم بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها، حيث عثر بحوزتهما حين إلقاء القبض عليهما على عدة غرامات من مادة الكريستال المخدرة وأكياس من الحشيشة".



وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة وجدت أن الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانة المتهمين وفق أحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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