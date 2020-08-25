إياكم والأفكار السلبية... فهي تصيبكم بهذا المرض!

ووجد الباحثون أيضاً أن هذا يرتبط بالعديد من الأمراض ومنها الاضطرابات المعوية حيث أشاروا إلى أن الأمعاء تعتبر الدماغ الثاني للإنسان. ولفتوا إلى أنها تحتوي على مئات ملايين العصيبات وأن الانفعالات والأفكار غير الجيدة تؤثر لهذا السبب على وظيفتها الهضمية.كذلك تبين أن التفكير السلبي يمكن ان يكون أحد أسباب الشعور بالتعب المزمن فضلاً عن تراجع الجهاز المناعي. كما من الممكن ان يشكل عاملاً أساسياً في ما يتعلق بألم الرأس.

ولهذا السبب ومن أجل الحفاظ على صحة سليمة دعوا إلى ضرورة تعلم التحكم بالأفكار السلبية والسيطرة عليها. ونصحوا في هذه الحالة بممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل مع الاستعانة باختصاصي نفسي يساعد على التدرب على التفكير بطريقة إيجابية وان كانت الظروف المحيطة تدفع إلى عكس ذلك. فهذا يحمي الصحة الجسدية والنفسية من تأثير العوامل الضارة في الوقت نفسه.