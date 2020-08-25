بالفيديو هل تستغل الحكومة الاميركية حاجة العراق للطاقة الكهربائية؟



يبدو ان تصورات المواطن البسيط قد سبقت تحليلات المراقبين والخبراء بشان تفاقم ازمة الكهرباء حيث فسرها مواطنون بانها ازمة سياسية قبل ان تكون فنية خاصة بالشبكات او الانتاج....تقرير لصحيفة ايبوك تايمز الامريكية افاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقدم الدعم لعلاقات العراق مع دول الخليج من خلال استغلال حاجته للطاقة الكهربائية اذ تسعى واشنطن بربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية من اجل تغيير توجهات البلاد السياسية بعيدا عن المحور الايراني...وذكر التقرير ان حكومة الولايات المتحدة تسعى بكل جهد لتقريبه من المحور الخليجي...خاصة بعد توسط واشنطن بين حكومة بغداد والدول الخليجية للتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشان .. فاميركا وبحسب التقرير تستخدم ملف شبكات الكهرباء كورقة ضاغطة لجذب العراق إلى بناء علاقة اوسع مع المحور المساند لتوجهات الادارة الاميركية وبعيدا عن المحور المعادي لها من خلال ملف الكهرباء العراقي



وبحسب خبراء الاقتصاد فان الازمة ستبقى قائمة لفترة طويلة لاسيما بعد دخول شركة سيمنز الالمانية للاستثمار بهذا القطاع ومحاولة اميركا اخراجها من الساحة العراقية من خلال مساومة حكومة بغداد برفع الدعم الدولي المقدم لها لاخراجها من المنافسة فضلا عن سيطرة شركات مقربة من السفارة الاميركية بعقود تجهيز المعدات والوقود والتي تدور حولها شبهات الفساد يبدو ان تصورات المواطن البسيط قد سبقت تحليلات المراقبين والخبراء بشان تفاقم ازمة الكهرباء حيث فسرها مواطنون بانها ازمة سياسية قبل ان تكون فنية خاصة بالشبكات او الانتاج....تقرير لصحيفة ايبوك تايمز الامريكية افاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقدم الدعم لعلاقات العراق مع دول الخليج من خلال استغلال حاجته للطاقة الكهربائية اذ تسعى واشنطن بربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية من اجل تغيير توجهات البلاد السياسية بعيدا عن المحور الايراني...وذكر التقرير ان حكومة الولايات المتحدة تسعى بكل جهد لتقريبه من المحور الخليجي...خاصة بعد توسط واشنطن بين حكومة بغداد والدول الخليجية للتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشان .. فاميركا وبحسب التقرير تستخدم ملف شبكات الكهرباء كورقة ضاغطة لجذب العراق إلى بناء علاقة اوسع مع المحور المساند لتوجهات الادارة الاميركية وبعيدا عن المحور المعادي لها من خلال ملف الكهرباء العراقيوبحسب خبراء الاقتصاد فان الازمة ستبقى قائمة لفترة طويلة لاسيما بعد دخول شركة سيمنز الالمانية للاستثمار بهذا القطاع ومحاولة اميركا اخراجها من الساحة العراقية من خلال مساومة حكومة بغداد برفع الدعم الدولي المقدم لها لاخراجها من المنافسة فضلا عن سيطرة شركات مقربة من السفارة الاميركية بعقود تجهيز المعدات والوقود والتي تدور حولها شبهات الفساد وبالجانب الاخر فان ايران فشلت بتزويد العراق بالاحتياج الكافي للطاقة لسوء الشبكات وارتفاع اسعار الغاز الايراني لذا ستبقى الكرة تتلاقفها ارجل ساسة واشنطن وطهران ويتلوى وسطها المواطن العراقي





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو هل تستغل الحكومة الاميركية حاجة العراق للطاقة الكهربائية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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